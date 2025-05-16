Журналист из США Ротенберг с сарказмом высказался о карьере Александра Овечкина в НХЛ

Журналист из Вашингтона Бен Ротенберг с сарказмом высказался о карьере российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Отметим, что Ротенберг в основном специализируется на освещении тенниса.

«Алекс Овечкин:

Сыграно сезонов — 20;

Количество проходов второго раунда плей-офф — 1.

Пожалуйста, избавьте меня от малейшего намёка на слова о его величии», — написал Ротенберг на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, сегодня, 16 мая, «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду уступил «Каролине Харрикейнз» со счётом 1:3 и проиграл серию второго раунда Кубка Стэнли — 2025 со счётом 1-4.