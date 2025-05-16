Журналист из США Ротенберг с сарказмом высказался о карьере Александра Овечкина в НХЛ
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Журналист из Вашингтона Бен Ротенберг с сарказмом высказался о карьере российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Отметим, что Ротенберг в основном специализируется на освещении тенниса.
«Алекс Овечкин:
Сыграно сезонов — 20;
Количество проходов второго раунда плей-офф — 1.
Пожалуйста, избавьте меня от малейшего намёка на слова о его величии», — написал Ротенберг на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, сегодня, 16 мая, «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду уступил «Каролине Харрикейнз» со счётом 1:3 и проиграл серию второго раунда Кубка Стэнли — 2025 со счётом 1-4.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
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