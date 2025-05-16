Главный тренер «Каролины» высоко оценил дебютный матч Никишина за клуб
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победного матча с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1, 4-1) во втором раунде Кубка Стэнли высоко оценил дебютный матч российского защитника Александра Никишина за клуб.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
«Я не знаю более трудной ситуации, в которую можно было бы отправить парня, особенно когда есть такой языковой барьер. Никишин станет хорошим игроком для нас, и у него блестящее будущее», — приводит слова Бриндамора журналист Уолт Рафф на своей странице в социальной сети Х.
Никишин стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ прямо в Кубке Стэнли, вслед за Алекси Саарелой (2019 год).
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