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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли объяснил неудачную игру Овечкина с «Каролиной»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли объяснил неудачную игру Овечкина с «Каролиной»
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин предположил, с чем связана неудачная игра капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

«Это плей-офф, ты в нём играешь против одной и той же команды, которая знает, что тебе нельзя давать бросать. Тем более система «Каролины» основана на индивидуальной игре. Я уверен, там обращали внимание на то, чтобы не давать Овечкину открываться, бросать с ходу, и они попытались минимизировать эти возможности. Поэтому у него тяжело всё так шло», — приводит слова Брылина ТАСС.

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