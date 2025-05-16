Видео: рукопожатия Александра Овечкина со Свечниковым и Орловым из «Каролины»

На льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию — 4-1.

После окончания серии капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пожал руки хоккеистам «Каролины», в числе которых были и российские игроки Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Пётр Кочетков.

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Соперник «Каролины» в финале Восточной конференции определится в паре «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (текущий счёт 3-2 в пользу «Флориды»).