Швеция — Словения: во сколько начало матча ЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 мая, в Дании и Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 21:20 по московскому времени на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоится игра между национальными командами Швеции и Словении. Встречу покажет тематический канал «Матч! Игра».

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.