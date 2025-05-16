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Комтуа: судьи в КХЛ не любят легионеров, я не заслужил многие свои удаления

Комтуа: судьи в КХЛ не любят легионеров, я не заслужил многие свои удаления
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Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался о работе судей в Континентальной хоккейной лиге.

— Сложно ли было привыкать к правилам КХЛ? Судьи строже, чем в НХЛ?
— Да, пришлось быть осторожнее. В этом сезоне я получил много штрафов, которые, как мне кажется, были незаслуженными. Иногда я делал чистый силовой приём, но получал удаление просто из-за своего имени и стиля игры. Мне кажется, судьи не любят эмоциональных игроков, особенно легионеров, у нас отличается стиль от российских игроков. Они стараются всё контролировать, не дают играть. Особенно раздражает, что, когда на тебе совершают грязный приём, это остаётся безнаказанным, а ты получаешь штраф за ответ. Это было для меня большой сложностью, поэтому у меня так много штрафа, — цитирует Комтуа «ВсеПроСпорт».

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