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КХЛ назвала претендентов на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона

КХЛ назвала претендентов на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона
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КХЛ представила номинантов на приз имени Алексея Черепанова —лучшему новичку сезона-2024/2025.

Обладатель приза имени Алексея Черепанова определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой, нападающие Иван Демидов (СКА) и Егор Сурин («Локомотив»).

Вязовой в сезоне провёл 37 матчей, в которых одержал 18 побед, пять из которых завершил «на ноль». Коэффициент надёжности составил 1,95, при 93,4% отражённых бросков. Демидов в 71 матче записал на свой счёт 54 (22+32) очка, Сурин в 57 встречах набрал 20 (12+8) очков.

Ранее обладателями этой награды становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артём Аляев, Владимир Ткачёв, Виталий Кравцов, Илья Коновалов, Артём Галимов, Егор Чинахов, Арсений Грицюк, Никита Гребёнкин, Илья Набоков. Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 29 мая 2025 года.

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