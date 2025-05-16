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Овечкин рассказал, что не получилось у «Вашингтона» в большинстве в серии с «Каролиной»

Овечкин рассказал, что не получилось у «Вашингтона» в большинстве в серии с «Каролиной»
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что не получилось у столичного клуба в большинстве в серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

«Мы точно знали, что они собираются сделать, и пробовали разные вещи. Очевидно, что у них лучшее меньшинство в лиге, но и мы неплохо выглядели. Как я уже сказал, чего-то не хватило. Возможно, было небольшое давление. Когда у тебя шайба на клюшке, ты пытаешься найти что-то получше, чем уже есть, и это, возможно, дорого нам обошлось. Мы не забили много голов в большинстве», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

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