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ESPN дал ранний прогноз на выступление «Вашингтона» в сезоне-2025/2026

ESPN дал ранний прогноз на выступление «Вашингтона» в сезоне-2025/2026
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Журналисты североамериканского сайта ESPN дали ранний прогноз на выступление «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Напомним, сегодня, 16 мая, столичный клуб проиграл «Каролине Харрикейнз» (1-4) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Вашингтону», возможно, понадобятся некоторые улучшения в нападении, но они не будут столь радикальны, чтобы помешать им снова попасть в плей-офф. Ожидаем, что они будут двигаться в том же направлении — к вершине турнирной таблицы Столичного дивизиона», — сказано в статье.

На льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    
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