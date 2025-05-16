ESPN дал ранний прогноз на выступление «Вашингтона» в сезоне-2025/2026

Журналисты североамериканского сайта ESPN дали ранний прогноз на выступление «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Напомним, сегодня, 16 мая, столичный клуб проиграл «Каролине Харрикейнз» (1-4) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.
«Вашингтону», возможно, понадобятся некоторые улучшения в нападении, но они не будут столь радикальны, чтобы помешать им снова попасть в плей-офф. Ожидаем, что они будут двигаться в том же направлении — к вершине турнирной таблицы Столичного дивизиона», — сказано в статье.
На льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1.
- 16 мая 2025
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