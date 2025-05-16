«Сибирь» продлила контракт с 22-летним защитником

Защитник Артём Жуков продлил контракт с «Сибирью». Соглашение рассчитано ещё на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

В минувшем сезоне 22-летний Жуков сыграл 36 матчей в регулярке и плей-офф, где забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

«Сибирь» объявила о продлении контракта с Жуковым отсылкой к популярному сериалу.

Напомним, новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4. В регулярном сезоне-2024/2025 «Сибирь» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков после 68 матчей.