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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, в чём «Локомотив» уступает «Трактору»

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, в чём «Локомотив» уступает «Трактору»
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов рассказал, в чём «Локомотив» уступает «Трактору» в финальной серии плей-офф КХЛ.

— Что понравилось у «Трактора»?
— В первой игре не чувствовалось внутреннего напряжения. В атаке команда играла раскованно, причём не по шаблонам. От Шабанова, Светлакова, Ткачёва и других всегда можно ждать чего-то оригинального, их действия трудно просчитать.

Может быть, атаке «Локомотива», если вывести за скобки Радулова, не хватает этой непредсказуемости. Но это проблема не только «Локомотива», но и лиги в целом. Людей, которые способны придумать и нарисовать, таких как, например, Шипачёв, — единицы, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.

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