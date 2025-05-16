Аркадий Шестаков продлил контракт с «Адмиралом» на два сезона

Нападающий Аркадий Шестаков продлил контракт с «Адмиралом» на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Аркадий Шестаков присоединился к команде в прошлое межсезонье. В составе «Адмирала» нападающий набрал 29 (12+17) очков в 65 матчах регулярного чемпионата, 4 (2+2) очка в плей-офф с показателем полезности «+7». Кроме этого, Аркадий стал первым среди «моряков» по проценту выигранных вбрасываний – 57,4.

Напомним, дальневосточный клуб в первом раунде Кубка Гагарина проиграл «Трактору» со счётом 2-4.

Ранее контракт с «Адмиралом» до конца сезона-2026/2027 продлил нападающий Егор Петухов.