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Фетисов рассказал про общение с Овечкиным после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Фетисов рассказал про общение с Овечкиным после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал про общение с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после вылета столичного клуба из плей-офф НХЛ.

«Я уже поговорил с Александром, поздравил его с таким сезоном. Понятное дело, он расстроился, сказал, что главной его задачей было успешно сыграть в розыгрыше Кубка Стэнли. Так получилось, что мало кто ожидал его рекорда [по голам в регулярных чемпионатах НХЛ] в этом году. Тем не менее он всё для этого сделал. Он потратил достаточно эмоций на это.

Это командная игра, я сказал ему, чтобы он особо не расстраивался и думал о следующем сезоне. О следующем вызове надо думать сразу после того, что произошло уже сегодня. Настроение у него нормальное, всем передал привет. Сказал, что скоро будет в Москве», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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