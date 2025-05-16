«Торпедо» рассказало о ходе строительства новой арены в Нижнем Новгороде

Пресс-служба «Торпедо» рассказала о ходе строительства новой арены в Нижнем Новгороде.

«На стройке новой ледовой арены активно ведутся работы. Сейчас на прилегающей территории ведётся устройство асфальтобетонного покрытия, укладка брусчатки и бортового камня», — сказано в сообщении клуба.

«Сейчас на объекте продолжают наращивать темпы строительства, что позволяет одновременно вести большой массив работ. В чаше основной арены ведётся окраска трибун, а также установка металлических ограждений и кресел. На данный момент на объекте работает около двух тысяч человек, задействовано 47 единиц техники», – рассказал генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.