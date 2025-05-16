Игорь Ларионов рассказал про общение с Арсеном Венгером об Аршавине

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал про общение с Арсеном Венгером об Андрее Аршавине во времена игры футболиста за лондонский «Арсенал».

— Разваливается Союз, огромное количество возможностей появляется у спортсменов, уезжают хоккеисты, становятся звёздами в НХЛ, уезжают футболисты, становятся звёздами в своих лигах. Сейчас хоккеисты продолжают уезжать и продолжают становиться звёздами. Но с футболом изменилось. Футбол уже в Европе, мы считаем Головина, Захаряна, ну совсем мало [россиян]. Как вы считаете, это как-то взаимосвязано?

— Ну, вы знаете, мне очень трудно. Я пытаюсь найти эти ответы. Для этого я поехал в Англию, когда я разговаривал с Арсеном Венгером. Мне было интересно, потому что я знал, что происходит в хоккее, в НХЛ. Почему, допустим, у кого-то не получается, у кого-то получается, у наших игроков. Кто уезжает, кто остаётся. Почему не получается в футболе? У меня был вопрос по Аршавину тогда, потому что он, во-первых, хорошо играл, забивал голы, там четыре забил он «Ливерпулю». И тогда мне Арсен сказал: «Ну, знаешь, мне очень жалко, хороший парень, талантливый парень, но не хотел учить английский. Вообще не было контакта, тренировку закончил, собрал вещи и уехал». Это то, что отделяет.

— А это очень важно, да?

— Период адаптации это очень важно, чтобы ты был частью команды, и тогда ты превращаешься в человека, который поднимается на тот алтарь, то есть не то что славы, а уровня игрока, который входит в элиту. Да, другой язык, да, всё другое, но всегда нужно время, — заявил Ларионов в эфире «Коммент.Шоу».