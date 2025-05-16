«Поехал туда, где тяжело, заслуживает уважения». Ларионов — о Сафонове в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о решении вратаря Матвея Сафонова перейти в «ПСЖ».

«Что ребята поехали, допустим, тот же Сафонов, понимая, что там Доннарумма, человек, который уже играет с 15 лет в воротах, и он поехал туда, где тяжело. Это непросто, да. Но само решение по себе, само решение поехать в топовую команду, быть дублёром, вторым и так далее, это, наверное, заслуживает уважения, потому что никогда не знаешь, как всё повернётся. У тебя будет шанс, ты его берёшь, и молодой парень, ты двигаешься дальше, ты переходишь ту линию, или ты переходишь тот холм, где ты будешь наверху. Ты поднялся наверх, потом скатился. Ты идёшь дальше, да, тяжело, не будет легко. Поэтому это заслуживает уважения», — заявил Ларионов в эфире «Коммент.Шоу».