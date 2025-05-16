Ларионов: всегда интересовало, где мы находимся как хоккейная нация, что мы делаем

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о развитии хоккея в России.

«Меня всегда, значит, интересовало, я хотел понять, где мы находимся как нация, хоккейная нация, что мы делаем. Здесь вопрос заключается в том, что у нас это бизнес или у нас это просто социальное… Ни в коем случае, значит, не хочу вбить клин между, там, КХЛ и НХЛ. И здесь, опять-таки, возникает вопрос, значит, а что мы хотим? Выигрывать Кубок Гагарина, полагаясь на пять-семь иностранцев, и забывая то, что у нас есть свои ребята, которые могли бы занимать эти места? Ну, я не против иностранцев, поверьте мне, но если у нас билет стоит $ 300 на игру, у нас ходит 20 тысяч человек, это бизнес, нет проблем.

Но когда у нас этого нет, ты понимаешь, что один, второй, третий год, который ты, допустим, молодого пацана держишь, и не одного, а может, даже и больше. Это у нас было, там, в «Торпедо», допустим, несколько человек, молодых ребят, которых никто не знал и узнала вся страна. Вот поэтому ты хочешь, чтобы эти ребята с русскими фамилиями шли туда, где находятся сегодня Малкин, Овечкин, Капризов, Панарин, Кучеров, Сергачёв, Василевский, ну, много ребят. Ну, хочется понять, что мы делаем с игрой, что мы делаем с молодыми ребятами, вот так же, как в футболе», — заявил Ларионов в эфире «Коммент.Шоу».