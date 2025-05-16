Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов предположил, почему хоккей по опросам в России популярнее футбола.

— Недавно был социальный опрос, где выяснилось, понятно, что с некоторыми корректировками, хоккей по популярности в стране переигрывает футбол.

— Да ладно? Серьёзно?

— Да, намного, причём намного. Вы, проработав в России и в качестве тренера молодёжки, и менеджера, и тренера «Торпедо», чувствуете, что действительно хоккей — национальный вид спорта? Или всё-таки футболу больше и внимания, и денег?

— Ну, он всегда был, в принципе, хоккей, потому что он был более успешным. Мы говорим, если берём историю, там, 1946 года, то практически хоккей всегда был, да. Понятно, что мы говорим опять-таки о географии футбола по всему миру, да, но если возвращаясь, допустим, в нашу историю, там, историю футбола, те победы, которые были, те люди, которые играли, что и Испания, и Голландия были ещё далеко. Но хоккей всегда был, в принципе, на уровне высоком, потому что мы освоили эту игру, потому что зимний вид спорта. И поэтому здесь в этом плане это радует, что хоккей начинает быть более популярным, — заявил Ларионов в эфире «Коммент.Шоу».