Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«СКА-1946» — МХК «Спартак»: онлайн-трансляция матча финала плей-офф МХЛ начнётся в 19:00

«СКА-1946» — МХК «Спартак»: онлайн-трансляция матча финала плей-офф МХЛ начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 16 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится третий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «СКА-1946» примет на своём льду МХК «Спартак». Счёт в серии 2-0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 3-й матч
16 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первых двух играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3).

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей, а «Спартак» оказался сильнее «Чайки» (4-2).

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

Календарь плей-офф МХЛ
Сетка плей-офф МХЛ
Материалы по теме
Расписание матчей плей-офф МХЛ сезона-2024/2025 на 16 мая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android