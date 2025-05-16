«СКА-1946» — МХК «Спартак»: онлайн-трансляция матча финала плей-офф МХЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 16 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится третий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «СКА-1946» примет на своём льду МХК «Спартак». Счёт в серии 2-0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в первых двух играх сильнее были красно-белые (2:1, 5:3).

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей, а «Спартак» оказался сильнее «Чайки» (4-2).

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.