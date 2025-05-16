Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подробно рассказал о стажировках в футбольных клубах АПЛ.

— Вы были на стажировках во многих футбольных командах английских. Это «Манчестер Юнайтед», это «Арсенал», «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Челси», «Манчестер Сити». Вот интересно, что делал хоккейный тренер в футбольных командах? Что вы там можете посмотреть, чтобы использовать в игре?

— Во-первых, мне интересно. Мне интересно было, я брал с собой человека, который у меня отвечает за ОФП, смотреть, что делает, допустим, футболист. Понятно, другой календарь, у них 90 минут, там было три замены, сейчас стало пять, количество матчей другое. Мне было интересно понять, значит, развитие, во-первых, молодёжи, как они подводят молодёжь, которая у них в академиях, они подпускают постепенно, это первое.

Второе, понимать психологию, психологию именно тренерскую, как, имея в составе игроков разных национальностей, крутых игроков, которые представляют свои сборные, как справляться с этим. Вот это второе.

Третий — тренировочный процесс. Насколько мне интересна мысль, допустим, игровая, футбол. Казалось, вроде футбол, 11 человек, большая поляна, но нет пространства на поле. Но нет пространства, когда играет, если играет этот гегенпрессинг, как говорил Клопп, вот высокая линия, низкая линия, и так далее, очень всё плотно. И ты в этой ситуации должен крутить головой, шея должна вертеться в разные стороны, значит, бёдра должны разворачиваться, то есть ты должен под давлением найти правильное решение, сыграть, значит, в одно касание, мяч сохранить, отдать передачу. Для меня это было просто фантастически важно, понять, что здесь, техника, всё-таки высочайше обученные футболисты из детства, либо всё-таки это больше как мысль тех игроков, которые играют, потому что ты не можешь оказаться в том оркестре, где у тебя 11 человек, все играют в джаз, а ты играешь в рок-н-ролл. Ну, в принципе, ты должен быть на одной волне. Поэтому здесь, да, все разные люди, но очень интересно было понять, потому что оттуда я привез ронду, которую мы стали делать на льду, — заявил Ларионов в эфире «Коммент.Шоу».