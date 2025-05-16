Двукратный обладатель Кубка Гагарина предположил, почему «Локомотив» тяжело начинает серии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, почему ярославский «Локомотив» тяжело начинает серии плей-офф КХЛ.

«Мне кажется, что «Локомотив» тяжело начинает серии из-за волнения. Это зажимает немножко игроков, им не хватает лёгкости в начале серий. Если смотреть игру — обученная команда, без нареканий. Но изюминки, лёгкости, которая позволяет реализовывать моменты, не хватает. Это приходит по ходу серий. Не волнуются только дураки», — приводит слова Конькова сайт КХЛ.

В финальной серии Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» — «Трактор» счёт равный — 1-1. Следующие два матча команды проведут в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.