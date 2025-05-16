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Форвард московского «Динамо» Комтуа: Шабанов — лучший игрок КХЛ

Форвард московского «Динамо» Комтуа: Шабанов — лучший игрок КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа считает форварда челябинского «Трактора» Максима Шабанова лучшим игроком нынешнего сезона в КХЛ.

«Для меня Шабанов — лучший игрок КХЛ. Я бы с удовольствием сыграл с ним в одной команде. У него отличное мастерство, у него есть характер, он не боится идти на пятак. Это и MVP сезона, и MVP плей-офф, если «Трактор» выиграет», — приводит слова Комтуа «ВсеПроСпорт».

Шабанов в 65 встречах регулярки КХЛ набрал 67 (23+44) очков. В Кубке Гагарина за 18 матчей нападающий забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач.

Ранее Макс Комтуа высказался о работе судей в Континентальной хоккейной лиге.

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