«Вопрос очень-очень деликатный». Ларионов — о том, что в его команде играл сын

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, как относится к тому факту, что в нижегородском клубе под его руководством играл сын — Игорь Ларионов-младший.

— В вашей команде был ваш сын Игорь Игоревич. Как вы вообще сами относитесь к тому, что в профессиональном спорте, в команде, которую возглавляет любой специалист, Иванов, Петров, Сидоров, играет родственник, играет сын?

— Ну, вы знаете, вы знаете, да, это такой вопрос такой очень-очень такой деликатный, и это имеет свои плюсы, имеет свои минусы. Минусы в чём? Что ты, исходя из того, что ты как тренер, вот у тебя играет сын, причём я не тренировал его в детстве, я ушёл специально от этого. Я специально ушёл, потому что дал возможность, чтобы он рос, независимо от меня, ну, чтобы быть нейтральным, вот. Поэтому, находясь, допустим, в команде, где он у меня играл, ты теряешь, значит, тот контакт только потому, что… Я не боюсь, значит, всех этих разных…

— Разговоров.

— Разговоров, как сейчас сказал этот Коул Палмер, что очень много идиотов, троллов в интернете и так далее. Я на это не обращаю внимания. У меня толстая кожа, скажу честно. Но ты понимаешь, ты теряешь небольшой контакт, потому что для тебя он как игрок, не как сын. В команде практически ты теряешь эти моменты отношений, взаимодействия, потому что ты понимаешь, что это тонкая линия. Потому что, у нас особенно, это очень щепетильно, у нас любят уколоть, укусить и так далее. Эти вещи сложные на самом деле, вот, но я рассматриваю не потому, что сын, а какой он игрок, для меня это самое важное. И в этом плане, наверное, строгость, наверное, самая такая серьёзная черта моих отношений, потому что ты понимаешь, что ты не можешь проявить какую-то человеческую не только слабость, а элементарную вещь как отец, потому что ты имеешь ребёнка, с которым ты не можешь пообщаться нормально, — заявил Ларионов в эфире «Коммент.Шоу».