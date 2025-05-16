Трёхкратный чемпион мира: «Каролина» на голову выглядела предпочтительнее «Вашингтона»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал победу «Каролины Харрикейнз» в серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4-1).

«Каролина» играла достаточно плотно, агрессивно, ничего не давали сделать «Вашингтону» от слова «совсем». «Каролина» на протяжении всей серии выглядела предпочтительнее, причём на голову, это удивило. Плюс стоит поздравить Сашу Никишина с дебютом. Он большой молодец! Свечников? Он на протяжении всей карьеры в НХЛ играет ровно и успешно. Так что тут удивлений нет. Казанский воспитанник, просто умница», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».