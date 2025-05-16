Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира: «Каролина» на голову выглядела предпочтительнее «Вашингтона»

Трёхкратный чемпион мира: «Каролина» на голову выглядела предпочтительнее «Вашингтона»
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал победу «Каролины Харрикейнз» в серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4-1).

«Каролина» играла достаточно плотно, агрессивно, ничего не давали сделать «Вашингтону» от слова «совсем». «Каролина» на протяжении всей серии выглядела предпочтительнее, причём на голову, это удивило. Плюс стоит поздравить Сашу Никишина с дебютом. Он большой молодец! Свечников? Он на протяжении всей карьеры в НХЛ играет ровно и успешно. Так что тут удивлений нет. Казанский воспитанник, просто умница», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Материалы по теме
«Избавьте от малейшего намёка на величие Овечкина». Реакция Америки на вылет «Вашингтона»
«Избавьте от малейшего намёка на величие Овечкина». Реакция Америки на вылет «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android