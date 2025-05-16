Валерий Каменский высказался о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о вылете «Вашингтон Кэпиталз» из плей-офф НХЛ после поражения от «Каролины Харрикейнз» (1-4).
«Я думал, что будут играть больше матчей и хотел, чтобы играли больше матчей. Все игры были упорные, здесь один-два гола всё решили», — приводит слова Каменского Vprognoze.
На льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию — 4-1.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
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