Валерий Каменский высказался о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о вылете «Вашингтон Кэпиталз» из плей-офф НХЛ после поражения от «Каролины Харрикейнз» (1-4).

«Я думал, что будут играть больше матчей и хотел, чтобы играли больше матчей. Все игры были упорные, здесь один-два гола всё решили», — приводит слова Каменского Vprognoze.

На льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию — 4-1.