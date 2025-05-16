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Плющев: после грубого приёма Шалунова на Робинсоне все стоят «на ножах»

Плющев: после грубого приёма Шалунова на Робинсоне все стоят «на ножах»
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о моменте с нападающим ярославского клуба Максимом Шалуновым и форвардом «Трактора» Чарльзом Робинсоном.

«Как будет развиваться серия в Челябинске? Нас ждёт серьёзная битва. После грубого приёма Шалунова на Робинсоне все стоят «на ножах». Не понимаю, почему судьи не усмотрели там нарушения. Оба были без шайбы, Шалунов пошёл в прыжке, коньки оторваны ото льда. Почему многие эксперты говорят, что фола не было, не знаю. Чистое нарушение, на мой взгляд. Будут ли мстить Шалунову? Да надо не мстить, а выигрывать. Но будут играть жёстко, отступать некуда. Поэтому увидим плотную борьбу в следующих матчах», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в начале второго периода финальной серии Кубка Гагарина нападающий Шалунов провёл мощный силовой приём на Робинсоне, после чего форвард гостей не сразу поднялся со льда и ушёл на скамейку только с помощью партнёров. Судьи изучали повтор эпизода, но удаления не усмотрели, заявив, что это был игровой момент.

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