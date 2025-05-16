Тренер Виктор Козлов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подписал новый контракт с командой. Соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Козлов является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В 2011 году как игрок он побеждал с «Салаватом Юлаевым». В 2016 году в качестве тренера выигрывал с магнитогорским «Металлургом».

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев. Отметим, что Козлов возглавляет уфимскую команду с 2022 года.

Ранее Виктор Козлов подвёл итоги сезона для уфимского клуба.