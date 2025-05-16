«Он отлично справился». Форвард «Каролины» Свечников — о дебютном матче Никишина за клуб
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о дебюте своего одноклубника защитника Александра Никишина, который провёл свой первый матч за клуб во втором раунде Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1, 4-1).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
«Я так нервничал, когда узнал, что приезжает русский парень и сразу начинает играть. Я пытался дать ему пару советов, и, думаю, что он отлично справился. Не могу себе представить, что я вот так просто приезжаю из России и сразу играю в плей‑офф. Должно быть, это очень тяжело. Но он отлично справился. Очень горжусь им», — приводит слова Свечникова ESPN.
Отметим, что Никишин стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ прямо в Кубке Стэнли, вслед за Алекси Саарелой (2019 год).
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