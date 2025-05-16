The Athletic назвал имена трёх кандидатов на пост главного тренера «Питтсбурга»

Североамериканский портал The Athletic назвал имена трёх кандидатов на пост главного тренера «Питтсбург Пингвинз».

Первым в списке числится бывший тренер «Сент-Луис Блюз» Дрю Баннистер, который работал на уровне АХЛ с 2018 года, пока не получил назначение исполняющим обязанности главного тренера в сезоне-2023/2024. Позже он стал постоянным тренером, но был уволен в ноябре 2024 года.

Вторым кандидатом является помощник главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спенсера Карбери 40-летний специалист Митч Лав, не имеющий самостоятельного опыта работы в НХЛ.

Третьим претендентом на должность называется 48-летний Ди Джей Смит, который тренировал «Оттаву Сенаторз» с 2019 по 2023 год, а сейчас работает в штабе «Лос-Анджелес Кингз».

Напомним, в апреле 2025 года стало известно об уходе Майка Салливана с поста главного тренера «Питтсбурга». Салливан возглавлял команду на протяжении с 2015 года. Под его руководством клуб дважды выиграл Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.