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Крикунов: Овечкину надо успеть взять Кубок Стэнли до возвращения в Россию

Крикунов: Овечкину надо успеть взять Кубок Стэнли до возвращения в Россию
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о вылете «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого является российский форвард Александр Овечкин, из Кубка Стэнли после поражения в серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

«Не очень, конечно, Овечкин завершил сезон. «Вашингтон» шёл на первом месте и так рано вылетел. Я думал, что они далеко пройдут. Этим и хорош спорт, что не знаешь, чем закончатся соревнования. Теперь надо Овечкину нацелиться на Кубок Стэнли в следующем сезоне, успеть до возвращения в Россию. В межсезонье «Вашингтон» посмотрит, чего ему не хватило, и исправит эти ошибки», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в этом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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