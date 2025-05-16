Крикунов: Овечкину надо успеть взять Кубок Стэнли до возвращения в Россию

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о вылете «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого является российский форвард Александр Овечкин, из Кубка Стэнли после поражения в серии с «Каролиной Харрикейнз» (1-4).

«Не очень, конечно, Овечкин завершил сезон. «Вашингтон» шёл на первом месте и так рано вылетел. Я думал, что они далеко пройдут. Этим и хорош спорт, что не знаешь, чем закончатся соревнования. Теперь надо Овечкину нацелиться на Кубок Стэнли в следующем сезоне, успеть до возвращения в Россию. В межсезонье «Вашингтон» посмотрит, чего ему не хватило, и исправит эти ошибки», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в этом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.