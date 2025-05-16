Молодёжная сборная России обыграла юниорскую команду страны на «Кубке Будущего»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч в рамках турнира «Кубок Будущего» между молодёжной и юниорской сборными России. Победу одержали хоккеисты молодёжки со счётом 2:0.

На 16-й минуте встречи счёт открыл Вадим Дудоров с передачи Андрея Елезова. На 39-й минуте Вадим Дудоров оформил дубль с передач Романа Лутцев и Андрея Елезова, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

С 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены» проходит международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд — «Кубок Будущего». В соревнованиях принимают участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).