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Молодёжная сборная России обыграла юниорскую команду страны на «Кубке Будущего»

Молодёжная сборная России обыграла юниорскую команду страны на «Кубке Будущего»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч в рамках турнира «Кубок Будущего» между молодёжной и юниорской сборными России. Победу одержали хоккеисты молодёжки со счётом 2:0.

Кубок Будущего . Кубок Будущего
16 мая 2025, пятница. 15:30 МСК
Россия U20
Окончен
2 : 0
Россия U18
1:0 Дудоров (Елезов) – 15:11 (5x4)     2:0 Дудоров (Лутцев, Елезов) – 38:47 (5x5)    

На 16-й минуте встречи счёт открыл Вадим Дудоров с передачи Андрея Елезова. На 39-й минуте Вадим Дудоров оформил дубль с передач Романа Лутцев и Андрея Елезова, установив окончательный счёт в матче — 2:0.

С 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены» проходит международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд — «Кубок Будущего». В соревнованиях принимают участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).

Календарь «Кубка Будущего»
Турнирная таблица «Кубка Будущего»
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