В НХЛ отреагировали на вылет Овечкина и «Вашингтона» из розыгрыша Кубка Стэнли

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал вылет российского форварда Александра Овечкина и его команды «Вашингтон Кэпиталз» из розыгрыша Кубка Стэнли — 2025.

— На ваш взгляд, после вылета «Вашингтона» можно ли всё ещё считать, что у команды и Александра Овечкина был отличный сезон?

— Да, и «Кэпиталз», и Алекс провели замечательный сезон. Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в восьмёрку лучших команд в плей-офф — нелёгкий подвиг, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, столичный клуб уступил «Каролине» в пятом матче серии со счётом 1:3 и покинул турнир (1-4). У Овечкина — пять голов и одна результативная передача в 10 матчах этого плей-офф НХЛ. Регулярку в этом году «Вашингтон» завершил в качестве победителя Восточной конференции НХЛ.