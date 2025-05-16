В НХЛ отреагировали на вылет Овечкина и «Вашингтона» из розыгрыша Кубка Стэнли

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал вылет российского форварда Александра Овечкина и его команды «Вашингтон Кэпиталз» из розыгрыша Кубка Стэнли — 2025.
— На ваш взгляд, после вылета «Вашингтона» можно ли всё ещё считать, что у команды и Александра Овечкина был отличный сезон?
— Да, и «Кэпиталз», и Алекс провели замечательный сезон. Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в восьмёрку лучших команд в плей-офф — нелёгкий подвиг, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
Напомним, столичный клуб уступил «Каролине» в пятом матче серии со счётом 1:3 и покинул турнир (1-4). У Овечкина — пять голов и одна результативная передача в 10 матчах этого плей-офф НХЛ. Регулярку в этом году «Вашингтон» завершил в качестве победителя Восточной конференции НХЛ.
- 16 мая 2025
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