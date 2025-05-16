Босс НХЛ одной фразой ответил, мог ли Овечкин помочь «Вашингтону» пройти второй раунд

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, мог ли российский форвард Александр Овечкин помочь «Вашингтон Кэпиталз» пройти второй раунд Кубка Стэнли — 2025. Напомним, столичный клуб проиграл «Каролине Харрикейнз» в пятом матче серии со счётом 1:3 и покинул турнир (1-4).

— На ваш взгляд, мог ли Овечкин помочь «Вашингтону» добраться дальше, чем просто до второго раунда?

— Будем думать о следующем сезоне, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

У Овечкина — пять голов и одна результативная передача в 10 матчах этого плей-офф НХЛ. Регулярку в этом году «Вашингтон» завершил в качестве победителя Восточной конференции НХЛ.