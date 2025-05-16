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Босс НХЛ одной фразой ответил, мог ли Овечкин помочь «Вашингтону» пройти второй раунд

Босс НХЛ одной фразой ответил, мог ли Овечкин помочь «Вашингтону» пройти второй раунд
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, мог ли российский форвард Александр Овечкин помочь «Вашингтон Кэпиталз» пройти второй раунд Кубка Стэнли — 2025. Напомним, столичный клуб проиграл «Каролине Харрикейнз» в пятом матче серии со счётом 1:3 и покинул турнир (1-4).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

— На ваш взгляд, мог ли Овечкин помочь «Вашингтону» добраться дальше, чем просто до второго раунда?
— Будем думать о следующем сезоне, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

У Овечкина — пять голов и одна результативная передача в 10 матчах этого плей-офф НХЛ. Регулярку в этом году «Вашингтон» завершил в качестве победителя Восточной конференции НХЛ.

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