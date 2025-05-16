Владимир Потанин: без развития любительского хоккея в России не будет новых Овечкиных

Председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» (НХЛ) Владимир Потанин считает, что тысячи детей по всей России мечтают повторить успех форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а для этого необходимо развивать любительский хоккей.

«Российский хоккей сейчас на подъёме. Александр Овечкин своим рекордом вписал новую страницу в историю мирового хоккея, и тысячи детей по всей стране мечтают повторить его успех. Но нельзя забывать — без развития любительского хоккея не будет новых побед на профессиональном уровне.

Будущие звёзды рождаются на дворовых катках, где и делают первые шаги. Каждая новая хоккейная площадка, построенная на гранты с фестиваля, — это не просто каток для игры. Это возможность для тысяч россиян приобщиться к любимой игре, а для страны — укрепить здоровье нации", — приводит слова Потанина ТАСС.

Напомним, в этом сезоне 39-летний российский нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.