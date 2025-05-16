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Владимир Потанин: без развития любительского хоккея в России не будет новых Овечкиных

Владимир Потанин: без развития любительского хоккея в России не будет новых Овечкиных
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Председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» (НХЛ) Владимир Потанин считает, что тысячи детей по всей России мечтают повторить успех форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а для этого необходимо развивать любительский хоккей.

«Российский хоккей сейчас на подъёме. Александр Овечкин своим рекордом вписал новую страницу в историю мирового хоккея, и тысячи детей по всей стране мечтают повторить его успех. Но нельзя забывать — без развития любительского хоккея не будет новых побед на профессиональном уровне.

Будущие звёзды рождаются на дворовых катках, где и делают первые шаги. Каждая новая хоккейная площадка, построенная на гранты с фестиваля, — это не просто каток для игры. Это возможность для тысяч россиян приобщиться к любимой игре, а для страны — укрепить здоровье нации", — приводит слова Потанина ТАСС.

Напомним, в этом сезоне 39-летний российский нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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