Капитан сборной Швейцарии Нико Хишир досрочно завершил выступление на ЧМ-2025

Капитан сборной Швейцарии Нико Хишир получил мышечную травму в матче группового этапа чемпионата мира — 2025 с национальной командой Германии (5:1) и завершил выступление на турнире. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Швейцарии.

«Травма, полученная нападающим в матче с Германией, не является серьёзной, однако не позволяет полностью восстановиться до конца турнира. Тем не менее, Нико Хишир останется в команде, продолжит оказывать ей поддержку и начнёт курс реабилитации и физиотерапии на месте. Желаем Нико скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении.

Следующую встречу в рамках турнира швейцарская сборная проведёт сегодня, 16 мая, с национальной командой Норвегии. Матч начнётся в 21:20 мск.