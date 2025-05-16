Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан сборной Швейцарии Нико Хишир досрочно завершил выступление на ЧМ-2025

Капитан сборной Швейцарии Нико Хишир досрочно завершил выступление на ЧМ-2025
Комментарии

Капитан сборной Швейцарии Нико Хишир получил мышечную травму в матче группового этапа чемпионата мира — 2025 с национальной командой Германии (5:1) и завершил выступление на турнире. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Швейцарии.

ЧМ-2025 . Группа B
15 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Риа (Егер, Марти) – 24:25     2:0 Андригетто (Зигенталер, Мальгин) – 25:49     3:0 Андригетто (Фиала, Мальгин) – 33:51     4:0 Андригетто (Кукан, Мальгин) – 34:53 (pp)     5:0 Андригетто (Кукан, Мальгин) – 48:15 (pp)     5:1 Мюллер (Кагун, Шюц) – 58:35 (pp)    

«Травма, полученная нападающим в матче с Германией, не является серьёзной, однако не позволяет полностью восстановиться до конца турнира. Тем не менее, Нико Хишир останется в команде, продолжит оказывать ей поддержку и начнёт курс реабилитации и физиотерапии на месте. Желаем Нико скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении.

Следующую встречу в рамках турнира швейцарская сборная проведёт сегодня, 16 мая, с национальной командой Норвегии. Матч начнётся в 21:20 мск.

Материалы по теме
Финляндия уничтожила Словению, австрийцы потрепали нервы Канаде. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Видео
Финляндия уничтожила Словению, австрийцы потрепали нервы Канаде. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android