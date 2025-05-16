Капитан сборной Швейцарии Нико Хишир досрочно завершил выступление на ЧМ-2025
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Капитан сборной Швейцарии Нико Хишир получил мышечную травму в матче группового этапа чемпионата мира — 2025 с национальной командой Германии (5:1) и завершил выступление на турнире. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Швейцарии.
ЧМ-2025 . Группа B
15 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Риа (Егер, Марти) – 24:25 2:0 Андригетто (Зигенталер, Мальгин) – 25:49 3:0 Андригетто (Фиала, Мальгин) – 33:51 4:0 Андригетто (Кукан, Мальгин) – 34:53 (pp) 5:0 Андригетто (Кукан, Мальгин) – 48:15 (pp) 5:1 Мюллер (Кагун, Шюц) – 58:35 (pp)
«Травма, полученная нападающим в матче с Германией, не является серьёзной, однако не позволяет полностью восстановиться до конца турнира. Тем не менее, Нико Хишир останется в команде, продолжит оказывать ей поддержку и начнёт курс реабилитации и физиотерапии на месте. Желаем Нико скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении.
Следующую встречу в рамках турнира швейцарская сборная проведёт сегодня, 16 мая, с национальной командой Норвегии. Матч начнётся в 21:20 мск.
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