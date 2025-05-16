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Капитан молодёжной сборной России Дудоров прокомментировал победу над юниорской командой

Капитан молодёжной сборной России Дудоров прокомментировал победу над юниорской командой
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Капитан молодёжной сборной России Вадим Дудоров прокомментировал победу над юниорской командой страны (2:0) на «Кубке Будущего».

Кубок Будущего . Кубок Будущего
16 мая 2025, пятница. 15:30 МСК
Россия U20
Окончен
2 : 0
Россия U18
1:0 Дудоров (Елезов) – 15:11 (5x4)     2:0 Дудоров (Лутцев, Елезов) – 38:47 (5x5)    

— Насколько важно было не терять концентрацию, как во вчерашнем матче, где позволили сопернику отыграться с 0:3?
— Мы разбирали вчерашнюю игру и остановились на том, что нельзя терять концентрацию, потому что это выбивает из колеи. Сегодня при счёте 2:0 мы сохраняли настрой прежним.

— Тренер после матча сказал, что результатом доволен, а содержанием – нет. Что вы думаете об этом?
— Конечно, я согласен с ним. Нам было неприятно вчера, потому что могли доводить дело до крупной победы, а в итоге выиграли только в овертайме. Осадочек остался – сегодня вышли с другим настроем.

— Можно ли сказать, что ваши юные коллеги более мотивированы, чем вы? Старших же всегда хочется обыграть.
— Конечно, есть такое. Мы в прошлом году за «U18» обыграли «U20». Я знаю, я прошёл через эти игры, прожил историю, в которой сейчас находятся они. Было легче в этом плане.

— Ваши предшественники играли с другими сборными, но сейчас приходится играть со своей же командой. Как это воспринимается?
— Немного обидно, что у нас нет возможности выступать на международной арене, но мы делаем всё, что от нас требуется, играем с теми командами, которые есть, — сказал Дудоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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