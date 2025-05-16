Капитан молодёжной сборной России Дудоров прокомментировал победу над юниорской командой

Капитан молодёжной сборной России Вадим Дудоров прокомментировал победу над юниорской командой страны (2:0) на «Кубке Будущего».

— Насколько важно было не терять концентрацию, как во вчерашнем матче, где позволили сопернику отыграться с 0:3?

— Мы разбирали вчерашнюю игру и остановились на том, что нельзя терять концентрацию, потому что это выбивает из колеи. Сегодня при счёте 2:0 мы сохраняли настрой прежним.

— Тренер после матча сказал, что результатом доволен, а содержанием – нет. Что вы думаете об этом?

— Конечно, я согласен с ним. Нам было неприятно вчера, потому что могли доводить дело до крупной победы, а в итоге выиграли только в овертайме. Осадочек остался – сегодня вышли с другим настроем.

— Можно ли сказать, что ваши юные коллеги более мотивированы, чем вы? Старших же всегда хочется обыграть.

— Конечно, есть такое. Мы в прошлом году за «U18» обыграли «U20». Я знаю, я прошёл через эти игры, прожил историю, в которой сейчас находятся они. Было легче в этом плане.

— Ваши предшественники играли с другими сборными, но сейчас приходится играть со своей же командой. Как это воспринимается?

— Немного обидно, что у нас нет возможности выступать на международной арене, но мы делаем всё, что от нас требуется, играем с теми командами, которые есть, — сказал Дудоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.