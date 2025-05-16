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Капитан молодёжной сборной России рассказал о диалогах с Игорем Никитиным в течение сезона

Капитан молодёжной сборной России рассказал о диалогах с Игорем Никитиным в течение сезона
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Капитан молодёжной сборной России Вадим Дудоров рассказал о диалогах с главным тренером ярославского «Локомотива» Игорем Никитиным в течение сезона.

— Удаётся ли следить за финалом Кубка Гагарина?
— Да, следим после игр. Мы живём по московскому времени, у нас получается смотреть матчи. Болеем за «Локомотив».

— Сейчас болельщики финалистов соревнуются в том, кто масштабнее и яростнее поддерживает свою команду. Можете рассказать о фанатах «Локомотива»?
— В Ярославле отличные болельщики, всегда гонят вперёд, приходят на матчи, даже когда проигрываем.

— Был ли у вас диалог с главным тренером команды Игорем Никитиным?
— Конечно, я проходил прошлую предсезонку с ними, идёт разговор на протяжении всего сезона: в чём добавить, что улучшить.

— То есть не форсируете подключение в главную команду?
— Чтобы зайти в первую команду, нужно быть полностью готовым. Видимо, пока ещё не готов, — сказал Дудоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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