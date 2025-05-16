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«Миннесота» подписала трёхлетний контракт новичка с форвардом Данилой Юровым

«Миннесота» подписала трёхлетний контракт новичка с форвардом Данилой Юровым
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«Миннесота Уайлд» подписала трёхлетний контракт новичка с российским нападающим Данилой Юровым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

22 апреля 2025 года «Металлург» объявил о расторжении контракта по инициативе спортсмена. Известно, что клуб сохранил за собой спортивные права на нападающего. Это значит, что при возвращении в Континентальную хоккейную лигу Данила будет игроком магнитогорской команды.

«Миннесота» выбрала Юрова на драфте 2022 года под общим 24‑м номером. Нападающий — воспитанник «Металлурга». В текущем сезоне на счету игрока 51 матч и 26 (14+12) очков. Всего за команду в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 игр. В 2024 году в составе магнитогорской команды выиграл Кубок Гагарина.

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