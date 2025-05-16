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Венгрия — Дания, результат матча 16 мая 2025, счет 2:8, ЧМ по хоккею 2025

Сборная Дании на домашнем ЧМ-2025 разгромила Венгрию со счётом 8:2
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Венгрии и Дании. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали датские хоккеисты со счётом 8:2.

ЧМ-2025 . Группа B
16 мая 2025, пятница. 17:20 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 8
Дания
1:0 Винце (Хари, Нильссон) – 00:33 (pp)     2:0 Михалик (Сабо, Ортенски) – 06:23     2:1 Огор (Олесен, Лауридсен) – 13:22 (pp)     2:2 Лауридсен – 27:37     2:3 Йенсен (Бау, Бруггиссер) – 34:23     2:4 Русселль (Олесен, Лассен) – 34:49     2:5 Огор (Мёльгор, Блихфельд) – 43:41     2:6 Бау (Труэ) – 48:45     2:7 Огор (Мёльгор, Блихфельд) – 49:13     2:8 Лауридсен (Мёльгор, Йенсен) – 52:53 (pp)    

В составе национальной команды Венгрии заброшенными шайбами отметились Петер Винце и Андраш Михалик. В составе сборной Дании отличились Миккель Огор (трижды), Маркус Лауридсен, Йеспер Йенсен, Патрик Русселль, Матиас Бау и Маркус Лауридсен.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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