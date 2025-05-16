Сборная Дании на домашнем ЧМ-2025 разгромила Венгрию со счётом 8:2

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Венгрии и Дании. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали датские хоккеисты со счётом 8:2.

В составе национальной команды Венгрии заброшенными шайбами отметились Петер Винце и Андраш Михалик. В составе сборной Дании отличились Миккель Огор (трижды), Маркус Лауридсен, Йеспер Йенсен, Патрик Русселль, Матиас Бау и Маркус Лауридсен.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.