Сборная Дании на домашнем ЧМ-2025 разгромила Венгрию со счётом 8:2
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Венгрии и Дании. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали датские хоккеисты со счётом 8:2.
ЧМ-2025 . Группа B
16 мая 2025, пятница. 17:20 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 8
Дания
1:0 Винце (Хари, Нильссон) – 00:33 (pp) 2:0 Михалик (Сабо, Ортенски) – 06:23 2:1 Огор (Олесен, Лауридсен) – 13:22 (pp) 2:2 Лауридсен – 27:37 2:3 Йенсен (Бау, Бруггиссер) – 34:23 2:4 Русселль (Олесен, Лассен) – 34:49 2:5 Огор (Мёльгор, Блихфельд) – 43:41 2:6 Бау (Труэ) – 48:45 2:7 Огор (Мёльгор, Блихфельд) – 49:13 2:8 Лауридсен (Мёльгор, Йенсен) – 52:53 (pp)
В составе национальной команды Венгрии заброшенными шайбами отметились Петер Винце и Андраш Михалик. В составе сборной Дании отличились Миккель Огор (трижды), Маркус Лауридсен, Йеспер Йенсен, Патрик Русселль, Матиас Бау и Маркус Лауридсен.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
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