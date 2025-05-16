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Австрия — Франция, результат матча 16 мая 2025, счет 5:2, ЧМ по хоккею 2025

Австрия одержала уверенную победу над сборной Франции в матче чемпионата мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Австрии и Франции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала австрийская сборная со счётом 5:2.

ЧМ-2025 . Группа A
16 мая 2025, пятница. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
5 : 2
Франция
1:0 Каспер (Цвергер, Унтервегер) – 00:39     2:0 Рорер (Хаудум, Леблер) – 07:58     3:0 Шнетцер – 15:30     3:1 Перре (Белльмар, Тексье) – 50:09 (pp)     4:1 Каспер (Цвергер, Рорер) – 57:56     4:2 Белльмар (Тексье, Перре) – 58:26 (pp)     5:2 Шнайдер (Цвергер) – 59:09    

Марко Каспер открыл счёт уже на 40-й секунде встречи. Ему ассистировали Доминик Цвергер и Клеменс Унтервегер. На восьмой минуте Винценц Рорер удвоил преимущество австрийской команды с передач Лукаса Хаудума и Брайана Леблера. На 16-й минуте Рамон Шнетцер забил третий гол в ворота французов.

На 52-й минуте Жордан Перрье с передач Пьер-Эдуара Белльмара и Александра Тексье отыграл одну шайбу. На 58-й минуте Марко Каспер оформил дубль с передачи Доминика Цвергера. На 59-й минуте Пьер-Эдуар Белльмар забросил вторую шайбу в ворота Австрии с передач Александра Тексье и Жордана Перрье.

В концовке встречи Петер Шнайдер с передачи Доминика Цвергера установил окончательный счёт в матче — 5:2.

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