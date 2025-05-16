Австрия одержала уверенную победу над сборной Франции в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Австрии и Франции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала австрийская сборная со счётом 5:2.

Марко Каспер открыл счёт уже на 40-й секунде встречи. Ему ассистировали Доминик Цвергер и Клеменс Унтервегер. На восьмой минуте Винценц Рорер удвоил преимущество австрийской команды с передач Лукаса Хаудума и Брайана Леблера. На 16-й минуте Рамон Шнетцер забил третий гол в ворота французов.

На 52-й минуте Жордан Перрье с передач Пьер-Эдуара Белльмара и Александра Тексье отыграл одну шайбу. На 58-й минуте Марко Каспер оформил дубль с передачи Доминика Цвергера. На 59-й минуте Пьер-Эдуар Белльмар забросил вторую шайбу в ворота Австрии с передач Александра Тексье и Жордана Перрье.

В концовке встречи Петер Шнайдер с передачи Доминика Цвергера установил окончательный счёт в матче — 5:2.