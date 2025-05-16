Свечников: cтараюсь наслаждаться каждой игрой. Надеюсь, буду продолжать в том же духе

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о настрое на матчи Кубка Стэнли после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-1).

«Я просто стараюсь выходить на лёд, получать удовольствие от каждой игры, наслаждаться и как-то помогать своей команде побеждать. Надеюсь, мне удастся продолжать в том же духе. Очень рад, что мы выходим в следующий раунд. Дальше будет нелегко, мы это знаем», — приводит слова Свечникова The North State Journal.

Соперник «Каролины» в финале Востока определится в паре «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (текущий счёт 3-2 в пользу «Флориды»).