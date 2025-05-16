Свечников: cтараюсь наслаждаться каждой игрой. Надеюсь, буду продолжать в том же духе
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о настрое на матчи Кубка Стэнли после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-1).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
«Я просто стараюсь выходить на лёд, получать удовольствие от каждой игры, наслаждаться и как-то помогать своей команде побеждать. Надеюсь, мне удастся продолжать в том же духе. Очень рад, что мы выходим в следующий раунд. Дальше будет нелегко, мы это знаем», — приводит слова Свечникова The North State Journal.
Соперник «Каролины» в финале Востока определится в паре «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (текущий счёт 3-2 в пользу «Флориды»).
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