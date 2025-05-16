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Макс Комтуа: у меня есть предложения из НХЛ, окончательного решения пока нет

Макс Комтуа: у меня есть предложения из НХЛ, окончательного решения пока нет
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа ответил на вопрос, где может продолжить карьеру в следующем сезоне и заявил о переговорах с рядом клубов Национальной хоккейной лиги.

— Правда ли, что у вас есть предложения из НХЛ?
— Да, я говорил с несколькими клубами.

— А от «Динамо» есть предложение? Когда вы планируете принять решение?
— Да, мы общались с «Динамо» ещё с Рождества. Также у меня были переговоры с несколькими командами НХЛ. Пока окончательного решения нет. Сейчас хочу съездить домой, немного отдохнуть летом, а потом всё взвесить и принять решение, — приводит слова Комтуа «ВсеПроСпорт».

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