Макс Комтуа: у меня есть предложения из НХЛ, окончательного решения пока нет

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа ответил на вопрос, где может продолжить карьеру в следующем сезоне и заявил о переговорах с рядом клубов Национальной хоккейной лиги.

— Правда ли, что у вас есть предложения из НХЛ?

— Да, я говорил с несколькими клубами.

— А от «Динамо» есть предложение? Когда вы планируете принять решение?

— Да, мы общались с «Динамо» ещё с Рождества. Также у меня были переговоры с несколькими командами НХЛ. Пока окончательного решения нет. Сейчас хочу съездить домой, немного отдохнуть летом, а потом всё взвесить и принять решение, — приводит слова Комтуа «ВсеПроСпорт».