Щитов: «Каролина» выглядела предпочтительнее «Вашингтона», результат закономерный
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» из плей-офф НХЛ после поражения от «Каролины Харрикейнз» (1-4).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
«Каролина» выглядела предпочтительнее «Вашингтона», поэтому, я думаю, это закономерный результат, что они прошли серию с таким счётом. И могу вам сказать, что в принципе это было ожидаемо», — приводит слова Щитова Vprognoze.
В ночь на 16 мая в Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию — 4-1.
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