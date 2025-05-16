Щитов: «Каролина» выглядела предпочтительнее «Вашингтона», результат закономерный

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» из плей-офф НХЛ после поражения от «Каролины Харрикейнз» (1-4).

«Каролина» выглядела предпочтительнее «Вашингтона», поэтому, я думаю, это закономерный результат, что они прошли серию с таким счётом. И могу вам сказать, что в принципе это было ожидаемо», — приводит слова Щитова Vprognoze.

В ночь на 16 мая в Вашингтоне завершился пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу с результатом 3:1 и выиграли серию — 4-1.