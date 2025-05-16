МХК «Спартак» обыграл «СКА-1946» и находится в шаге от победы в финале Кубка Харламова

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся третий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «СКА-1946» принимал на своём льду МХК «Спартак». Победу одержали гости со счётом 3:1 и повели в серии — 3-0.

Первую шайбу во встрече на 48-й минуте забросил Сергей Лукьянцев с передач Ивана Рябова и Егора Варюшкина. На 52-й минуте Севастиан Капчук сравнял счёт с передач Матвея Полякова и Ивана Выдренкова. Спустя 30 секунд Сергей Лукьянцев с передач Егора Варюшкина и Ивана Рябова оформил дубль. На последней минуте матча Андрей Яриков с передачи Александра Плесовских установил окончательный счёт во встрече — 1:3.

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей, а «Спартак» оказался сильнее «Чайки» (4-2).

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.