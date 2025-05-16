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Генменеджер «Филадельфии» прокомментировал ДТП, в которое попал Мичков в ОАЭ

Генменеджер «Филадельфии» прокомментировал ДТП, в которое попал Мичков в ОАЭ
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о ситуации с российским нападающим команды Матвеем Мичковым, который вместе с другом попал в ДТП в Дубае.

— Говорили ли вы с Матвеем Мичковым после автомобильной аварии?
— Я не разговаривал с Матвеем напрямую. Мы говорили с агентом: насколько нам известно, всё в порядке. Ничего страшного, он не получил травм. Не было никакого преступления. Его друг потерял контроль над управлением автомобилем. Насколько нам известно, ничего серьёзного не произошло, — приводит слова Бриера журналист The Athletic Кевин Курц в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 7 мая автомобиль, где находился Мичков, попал в дорожно-транспортное происшествие, 20-летний игрок не был за рулём и не был пьян. Ранее адвокат сообщил, что владелец машины или один из его представителей забрал паспорта у хоккеиста и водителя и потребовал $ 100 тыс. за решение вопроса. Суд в Дубае постановил вернуть Мичкову паспорт.

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