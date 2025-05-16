Матч «СКА-1946» — МХК «Спартак» стал самым посещаемым в истории МХЛ
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся третий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «СКА-1946» принимал на своём льду МХК «Спартак». Победу одержали гости со счётом 3:1 и повели в серии — 3-0.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 3-й матч
16 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
МХК Спартак
Москва
0:1 Лукьянцев (Рябов, Варюшкин) – 47:55 (5x5) 1:1 Капчук (Поляков, Выдренков) – 51:15 (5x4) 1:2 Лукьянцев (Варюшкин, Рябов) – 51:41 (5x5) 1:3 Яриков (Плесовских) – 59:51 (en)
На матче присутствовали 11 007 зрителей при общей вместимости 12 300. Это рекорд посещаемости для игр МХЛ за всю историю лиги. Прошлое достижение принадлежало «Джи Драйв Арене» в Омске — 10 407 болельщиков на шестом матче полуфинальной серии плей-офф МХЛ между «Омскими Ястребами» и «СКА-1946» 5 мая 2025 года.
Следующая встреча финальной серии Кубка Харламова состоится в Санкт-Петербурге 18 мая.
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