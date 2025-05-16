Строум: для меня большая честь играть с Овечкиным и видеть, как он соревнуется

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум заявил, что для него большая честь выступать в одной команде с российским форвардом Александром Овечкиным. Напомним, «столичные» потерпели поражение в серии с «Каролиной Харрикейнз» в 1/4 финала Кубка Стэнли (1-4).

«Для меня большая честь играть с ним и видеть, как он соревнуется. Он парень, за которым легко следовать. Кто знает, сколько ему осталось играть в НХЛ, но мы будем следить за ним, пока он здесь», — приводит слова Строума ESPN.

Напомним, в этом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.