Строум: для меня большая честь играть с Овечкиным и видеть, как он соревнуется
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум заявил, что для него большая честь выступать в одной команде с российским форвардом Александром Овечкиным. Напомним, «столичные» потерпели поражение в серии с «Каролиной Харрикейнз» в 1/4 финала Кубка Стэнли (1-4).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38 1:1 Бовиллье – 13:41 1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01 1:3 Джарвис – 59:33
«Для меня большая честь играть с ним и видеть, как он соревнуется. Он парень, за которым легко следовать. Кто знает, сколько ему осталось играть в НХЛ, но мы будем следить за ним, пока он здесь», — приводит слова Строума ESPN.
Напомним, в этом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
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