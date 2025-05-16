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Комтуа: моя игра — одна из причин, почему «Динамо» проиграло серию «Трактору»

Комтуа: моя игра — одна из причин, почему «Динамо» проиграло серию «Трактору»
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа назвал причины поражения команды «Трактору» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Думаю, нам не хватило энергии. «Трактор» сыграл очень здорово, у них отличная система. Если говорить про меня, то я не показал свою лучшую игру. Такая моя игра – одна из причин, почему мы проиграли эту серию. Мы отдали очень много сил и эмоций в сериях со СКА и «Ак Барсом», что нас просто не хватило. «Трактор» выглядел лучше нас, они заслужили выход в финал», — приводит слова Комтуа «ВсеПроСпорт».

Напомним, в первом раунде плей-офф московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагагрина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.

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