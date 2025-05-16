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Первый тренер Овечкина высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»

Первый тренер Овечкина высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»
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Александр Филиппов, первый тренер и крёстный отец российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо», воспитанником которого он является.

«Саша ещё нужен там [в НХЛ], а сюда [в КХЛ] он вернётся после окончания контракта. Нельзя бросать «Вашингтон» и приезжать в «Динамо». Саша — главная звезда, ему здесь будут рады и через год, и через два. А там он ещё может что-то выиграть в следующем сезоне», — приводит слова Филиппова Legalbet.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Каролине Харрикейнз» (1:3) в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли, проиграл серию со счётом 1-4 и завершил сезон.

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