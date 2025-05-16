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Ротенберг высказался о посещаемости матча МХЛ «СКА-1946» — МХК «Спартак»

Ротенберг высказался о посещаемости матча МХЛ «СКА-1946» — МХК «Спартак»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения «СКА-1946» от МХК «Спартак» (1:3, 0-3) в третьем матче финальной серии Кубка Харламова поблагодарил болельщиков за рекорд посещаемости в Молодёжной хоккейной лиге.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 3-й матч
16 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
МХК Спартак
Москва
0:1 Лукьянцев (Рябов, Варюшкин) – 47:55 (5x5)     1:1 Капчук (Поляков, Выдренков) – 51:15 (5x4)     1:2 Лукьянцев (Варюшкин, Рябов) – 51:41 (5x5)     1:3 Яриков (Плесовских) – 59:51 (en)    

«Хочу поблагодарить всех болельщиков за рекорд посещаемости МХЛ и за шикарную поддержку «СКА-1946». Больше 11 тыс. на трибунах — прекрасный результат, и уверен, что в воскресенье «Ледовый» будет снова заполнен, и мы установим новый рекорд.

Ребята молодцы — бились, сражались, очень хотели победить при полном стадионе, они тоже очень благодарны за такую потрясающую поддержку. Всё только начинается!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в матче «СКА-1946» — МХК «Спартак» был установлен рекорд посещаемости для игр МХЛ за всю историю лиги. На матче присутствовали 11 007 зрителей при общей вместимости 12 300. Победу одержали гости со счётом 3:1 и повели в серии — 3-0.

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